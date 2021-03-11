12:49  11 марта
В Украине изменились карантинные зоны: "оранжевых" областей стало больше
13:52  11 марта
Горсовет Одессы перешел на дистанционку из-за вспышки коронавируса
08:11  11 марта
На Донбассе из-за обстрелов погиб военный: Украина заявляет о грубых нарушениях со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
11 марта 2021, 17:33 243

Депутатов, голосовавших за "Харьковские соглашения", проверит СБУ - Данилов

11 марта 2021, 17:33 243
Читайте також українською мовою
После одобрения Радой этих соглашений в 2010 году Российский флот остался в Крыму
После одобрения Радой этих соглашений в 2010 году Российский флот остался в Крыму
Фото: РБК-Украина
Читайте також
українською мовою

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) поручил Службе безопасности Украины проверить и изучить все обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года.

Об этом во время брифинга по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.

В 2008 году Кабмин должен был предложить законопроект, который регулировал вопрос выхода Черноморского флота РФ. Однако этот законопроект не был разработан, и это был первый кирпич, который начал разрушать систему нашей безопасности", - сказал Данилов.

Он добавил, что в результате этих действий в мае 2010 года были подписаны "Харьковские соглашения", которые через четыре дня после подписания ратифицировала Верховная рада.

Поручение СБУ выяснить обстоятельства, каким образом эти 236 депутатов голосовали за вопрос. Если СБУ сочтет необходимым, она должна возбудить дела по государственной измене в отношении этих лиц", - рассказал секретарь СНБО.

Данилов также сказал, что за эти соглашения голосовали "много интересных персонажей, которые продолжают оставаться в политике", в качестве примера, он назвал фамилию бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина.

Напомним, 26 февраля СНБО ввел санкции против против экс-главы СБУ Якименко и еще девяти военных, они лишаются всех государственных наград и званий в Украине.

Позже Алексей Данилов рассказал,что СНБО соберется на очередное заседание в пятницу, 12 марта.

СНБО СБУ уголовное дело Алексей Данилов харьковские соглашения

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
Все публикации »
Виктор Таран
Александр Черненко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram