Депутатов, голосовавших за "Харьковские соглашения", проверит СБУ - Данилов

После одобрения Радой этих соглашений в 2010 году Российский флот остался в Крыму

После одобрения Радой этих соглашений в 2010 году Российский флот остался в Крыму

Фото: РБК-Украина

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) поручил Службе безопасности Украины проверить и изучить все обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года.

Об этом во время брифинга по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.

В 2008 году Кабмин должен был предложить законопроект, который регулировал вопрос выхода Черноморского флота РФ. Однако этот законопроект не был разработан, и это был первый кирпич, который начал разрушать систему нашей безопасности", - сказал Данилов.

Он добавил, что в результате этих действий в мае 2010 года были подписаны "Харьковские соглашения", которые через четыре дня после подписания ратифицировала Верховная рада.

Поручение СБУ выяснить обстоятельства, каким образом эти 236 депутатов голосовали за вопрос. Если СБУ сочтет необходимым, она должна возбудить дела по государственной измене в отношении этих лиц", - рассказал секретарь СНБО.

Данилов также сказал, что за эти соглашения голосовали "много интересных персонажей, которые продолжают оставаться в политике", в качестве примера, он назвал фамилию бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина.

Напомним, 26 февраля СНБО ввел санкции против против экс-главы СБУ Якименко и еще девяти военных, они лишаются всех государственных наград и званий в Украине.

Позже Алексей Данилов рассказал,что СНБО соберется на очередное заседание в пятницу, 12 марта.