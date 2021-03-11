СНБО продлил санкции против двух российских банков

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщает RegioNews.

На сегодняшний день у нас было два российских банка, подпавших под санкции еще с 2019 года. 15 марта у них заканчивается этот срок. Двум этим российским банкам продлен срок санкций на 3 года, - сказал Данилов.