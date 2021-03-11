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11 марта 2021, 17:38 3

СНБО продлил санкции против двух российских банков

11 марта 2021, 17:38 3
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Санкционные ограничения по ним всплывали 15 марта
Санкционные ограничения по ним всплывали 15 марта
Фото из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о продлении санкционных ограничений для двух российских банков, срок действия которых должен закончиться 15 марта.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщает RegioNews.

На сегодняшний день у нас было два российских банка, подпавших под санкции еще с 2019 года. 15 марта у них заканчивается этот срок. Двум этим российским банкам продлен срок санкций на 3 года, - сказал Данилов.

Как сообщалось, сегодняшнее заседание СНБО несет интригу.

СНБО санкции банки РФ брифинг

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