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11 марта 2021, 17:42 4

Предприятие "Мотор Сич" вскоре вернут в государственную собственность, - Данилов

11 марта 2021, 17:42 4
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По его словам, это делается для национальной безопасности Украины
По его словам, это делается для национальной безопасности Украины
Фото из открытых источников
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На сегодня принято решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено в собственность украинского государства. Это произойдет в ближайшее время.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания Совбеза, пишет RegioNews.

"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - будет возвращено в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время", - заявил Данилов.

Он добавил, что вопрос в отношении предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые "странным образом" оказались в частных руках, будут рассматриваться отдельно.

"Если предприятие является для нас стратегически важным, законным способом мы будем это делать с остальными предприятий", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, это делается для национальной безопасности Украины, а люди, которые инвестировали в предприятия, будут получать компенсации.

Ранее Зеленский объяснил, почему ввел санкции против инвесторов "Мотор Сичи".

Украина СНБО РНБО безопасность Алексей Данилов

 
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