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11 марта 2021, 11:19 16

Переизбран председатель Совета судей Украины

11 марта 2021, 11:19 16
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Им вновь стал Богдан Монич
Им вновь стал Богдан Монич
Фото sud.ua
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Председателем Совета судей переизбран судья 7-го административного суда Богдан Монич.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прямую трансляцию съезда.

После объявления результатов голосования относительно обновленного состава, Совет судей собрался на свое первое организационное заседание: были избраны председатель Совета судей, заместителя председателя Совета судей и секретарь совета судей.

Председателем Совета судей был избран я, заместителем председателя Совета судей - судья Хозяйственного суда Киева Оксана Марченко, - сказал Богдан Монич.

Делегаты съезда сегодня выберут еще трех членов Совета судей.

Как сообщалось, 9 марта съезд судей избрал трех из четырех членов Высшего Совета Правосудия по своей квоте.

На следующий день съезд судей избрал четвертого члена Высшего Совета Правосудия по своей квоте. Выбирали из двух судей, которые вчера набрали примерно равное количество голосов.

10 марта съезд судей вновь не смог избрать судью КСУ, объявят новый конкурс. Процедуру его избрания начнут сначала.

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