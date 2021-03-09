Съезд судей избрал трех из четырех членов Высшего Совета Правосудия по своей квоте

Для избрания четвертого члена ВРП проведут повторное голосование

Для избрания четвертого члена ВРП проведут повторное голосование

Фото из открытых источников

Делегаты XVIII очередного съезда судей избрали судей Сергея Болотина, Виталия Салихова и Валерия Сухова членами Высшего совета правосудия (ВРП) по квоте съезда судей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию съезда судей.

Путем тайного голосования наибольшее количество голосов делегатов съезда получили судья Хмельницкого апелляционного суда Сергей Болотин, судья Киевского апелляционного суда Виталий Салихов, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Валерий Суховой.

Решением съезда эти трое судей избраны членами ВРП, они приняли присягу перед съездом судей.

Судьи Александр Панасюк и Инна Плахтий набрали примерно равное количество голосов, поэтому для избрания четвертого члена ВРП съезд проведет повторное голосование.

Работа съезда судей в Киеве продлится еще два дня, планируется избрание еще одного члена ВРП, судьи Конституционного Суда, а также переизбрание Совета судей Украины.

Как сообщалось, сегодня - выборы в Высший совет правосудия: пять кандидатов сняли свои кандидатуры. На четыре должности в ВРП претендовали 29 кандидатов.