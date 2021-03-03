Скандального судью Высшего хозяйственного суда Емельянова уволили

Его обвиняли в давлении на других судей и вмешательстве в рассмотрение дел

Его обвиняли в давлении на других судей и вмешательстве в рассмотрение дел

Фото: из открытых источников

Высший совет правосудия уволил Артура Емельянова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании совершения существенного дисциплинарного проступка, что является несовместимым со статусом судьи.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия, передает RegioNews. 2 марта Высший совет правосудия решил уволить Емельянова Артура Станиславовича с должности судьи Высшего хозяйственного суда на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции - совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, которое несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности", - говорится в сообщении. Представление об увольнении Емельянова Вторая Дисциплинарная палата ВРП подала еще 4 июня 2018 года. Вторая Дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что в то время председатель Совета судей хозяйственных судов и заместитель председателя Высшего хозсуда Емельянов использовал свое служебное положение и оказывал неправомерное влияние на судей Хозяйственного суда Киева. Кроме того, он вмешивался в решение конкретных судебных дел судьей Хозяйственного суда, препятствовал осуществлению судами правосудия, оказывал "давление на судей путем побуждения, угроз, шантажа и другого противоправного влияния". Вторая Дисциплинарная палата ВРП посчитала, что увольнение Емельянова является пропорциональным совершенному им и оправданным с учетом времени, прошедшего с момента совершения им указанных действий. Высший совет правосудия данное решение Второй Дисциплинарной палаты поддержал. Напомним, ранее Зеленский заявил, что Конституционный суд начнет полноценно работать после того, как удастся избавиться от его председателя Александра Тупицкого.

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