Съезд судей снова не смог избрать судью КСУ, объявят новый конкурс

Процедуру избрания начнут сначала

Процедуру избрания начнут сначала

Фото: ukrinform

Сегодня, 10 марта 18-й съезд судей Украины во время повторного тайного голосования не смог избрать судью Конституционного Суда.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на председательствующего на съезде судей Богдана Монича, передает RegioNews.

К сожалению, не смогли мы выбрать судью Конституционного суда. Поэтому, очевидно, будет объявляться новый конкурс и соответственно будем начинать процедуру сначала", - сказал Монич.

Он добавил, что в бюллетень для повторного голосования были внесены кандидатуры главы Херсонского апелляционного суда Александра Коровайка и судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Александра Прокопенко.

По результатам голосования Александр Коровайко получил 134 голоса, а за Александра Прокопенко проголосовали 109 делегатов. 24 бюллетеня были испорчены.

Напомним, съезд судей избрал четвертого члена Высшего Совета Правосудия по своей квоте.