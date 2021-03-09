Потерпевший от стрельбы экс-нардепа Пашинского отозвал свой иск

Рассмотрение уголовного дела продолжится уже без участия потерпевшего

Рассмотрение уголовного дела продолжится уже без участия потерпевшего

Вячеслав Химикус, в которого четыре года тому назад стрелял Пашинский, принял решение отозвать свой гражданский иск по обвинению в этом деле.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице адвокат Марина Паринова, передаёт RegioNews.

Сегодня Вячеслав Химикус принял решение отозвать свой гражданский иск в деле по обвинению Сергея Пашинского.

Потерпевшему заплачена компенсация, он сообщил суду, что простил Сергея Пашинского и хочет оставить этот кошмар позади. Это его позиция и я никак не могу на это повлиять, - написала адвокат.

Она добавила, что её личное отношение к Сергею Пашинскому, его поступкам и деятельности никак не изменилось, но как адвокат, она связана решением потерпевшего и не может выходить за его рамки.

Теперь приговор зависит только от аргументированности стороны обвинения и позиции суда. Дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Пашинского продолжится, но уже без участия потерпевшего, - добавила Паринова.

Друзья, сегодня Вячеслав Химикус принял решение отозвать свой гражданский иск в деле по обвинению Сергея... Posted by Марина Паринова on Tuesday, March 9, 2021

Как сообщалось, Пашинскому скоро могут объявить обвинительный приговор по делу о стрельбе. Очередное заседание запланировано на 9 марта.