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09 марта 2021, 14:45 8

Потерпевший от стрельбы экс-нардепа Пашинского отозвал свой иск

09 марта 2021, 14:45 8
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Рассмотрение уголовного дела продолжится уже без участия потерпевшего
Рассмотрение уголовного дела продолжится уже без участия потерпевшего
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Вячеслав Химикус, в которого четыре года тому назад стрелял Пашинский, принял решение отозвать свой гражданский иск по обвинению в этом деле.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице адвокат Марина Паринова, передаёт RegioNews.

Сегодня Вячеслав Химикус принял решение отозвать свой гражданский иск в деле по обвинению Сергея Пашинского.

Потерпевшему заплачена компенсация, он сообщил суду, что простил Сергея Пашинского и хочет оставить этот кошмар позади. Это его позиция и я никак не могу на это повлиять, - написала адвокат.

Она добавила, что её личное отношение к Сергею Пашинскому, его поступкам и деятельности никак не изменилось, но как адвокат, она связана решением потерпевшего и не может выходить за его рамки.

Теперь приговор зависит только от аргументированности стороны обвинения и позиции суда. Дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Пашинского продолжится, но уже без участия потерпевшего, - добавила Паринова.

Друзья, сегодня Вячеслав Химикус принял решение отозвать свой гражданский иск в деле по обвинению Сергея...

Posted by Марина Паринова on Tuesday, March 9, 2021

Как сообщалось, Пашинскому скоро могут объявить обвинительный приговор по делу о стрельбе. Очередное заседание запланировано на 9 марта.

суд стрельба иск Сергей Пашинский адвокат

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