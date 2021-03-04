Дело взяточничества нардепа Юрченко: НАБУ завершило расследование

Подозреваемым открыли материалы уголовного производства

Подозреваемым открыли материалы уголовного производства

Фото: из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование уголовного дела по подозрению в коррупции народного депутата и бывшего члена фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

3 марта 2021 года детективы сообщили нардепу и его посреднику об открытии материалов дела для ознакомления.

В НАБУ напомнили, что в сентябре 2020 года сообщили о подозрении депутату в получении взятки.

Народный избранник попросил передать ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долл. США за внесение предложений в проект Закона Украины "Об управлении отходами" и в дальнейшем еще 200 тыс. долл. США для подкупа народных депутатов - членов соответствующего Комитета Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в начале августа 2020 года детектив "под прикрытием" передал первую часть взятки посреднику нардепа

26-27 августа соучастники планировали получить следующую часть средств. Однако Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания, поскольку участники преступления были проинформированы о документировании их деятельности, одновременно изменив абонентские номера операторов мобильной связи и терминалы мобильной связи", - сказали в НАБУ.

Напомним, 13 сентября 2020 года НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, что предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко. Позже Юрченко официально исключили из "Слуги народа".

Суд арестовал нардепа Юрченко с возможностью внесения залога. Также ВАКС арестовал имущество нардепа Юрченко.

4 ноября нардепу Юрченко продлили арест, но сняли электронный браслет, арест продлен еще на 60 суток.