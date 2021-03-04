Справа хабарництва нардепа Юрченка: НАБУ завершило розслідування

Підозрюваним відкрили матеріали кримінального провадження

Підозрюваним відкрили матеріали кримінального провадження

Фото: із відкритих джерел

Національне антикорупційне бюро України завершило розслідування кримінальної справи за підозрою в корупції народного депутата і ексчлена фракції “Слуга народу” Олександра Юрченка.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

3 березня 2021 року детективи повідомили нардепу та його посереднику про відкриття матеріалів у справі для ознайомлення.

В НАБУ нагадали, що у вересні 2020 року повідомили про підозру депутату в отриманні хабара.

Народний обранець висловив прохання передати йому через посередника неправомірну вигоду у сумі 13 тис. дол. США за внесення пропозицій до проєкту Закону України "Про управління відходами” та у подальшому ще 200 тис. дол. США для підкупу народних депутатів - членів відповідного Комітету Верховної Ради України”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що на початку серпня 2020 року детектив "під прикриттям” передав першу частину хабара посереднику нардепа

26-27 серпня співучасники планували отримати наступну частину коштів. Однак Національне бюро було вимушене припинити подальше виконання спеціального завдання, оскільки учасники злочину були проінформовані про документування їхньої діяльності, одночасно змінивши абонентський номери операторів мобільного зв’язку та термінали мобільного зв’язку”, - сказали в НАБУ.

Нагадаємо, 13 вересня 2020 року НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченко. Пізніше Юрченка офіційно виключили з "Слуги народу".

Суд заарештував нардепа Юрченка з можливістю внесення застави. Також ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка.

4 листопада нардепу Юрченку продовжили арешт, але зняли електронний браслет, арешт продовжено ще на 60 діб.