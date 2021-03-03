Зеленский наложил вето на закон о портале для обличителей коррупции

Он отправил его на доработку обратно в Верховную Раду со своими предложениями

Он отправил его на доработку обратно в Верховную Раду со своими предложениями

Фото: Офис президента

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Этим законом создается Единый портал сообщений обличителей как база данных, в которую будет вноситься информация о коррупционных злоупотреблениях.

Также по этому закону, там будет размещена информация об обличителях, в частности их персональные данные и информация о состоянии и результатах рассмотрения сообщенных ими фактов коррупционных поступков.

Вето применено из-за предложения вносить обличителей в Единый реестр, так как не предусмотрено никакой защиты прав обличителей. Мы должны защитить обличителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах. Любой человек имеет право обратиться в правоохранительные органы, чтобы сообщить о коррупционных действиях", - считает Зеленский.

Он добавил, что этим законом не определяются цели обработки данных о обличителях, также не определен порядок защиты таких данных, случаи, основания и круг лиц, которые получат к ним доступ.

Законом только определяется, что портал гарантирует соблюдение условий конфиденциальности и анонимности, а также то, что держателем и ответственным за его администрирование является НАПК.

Такой подход не соответствует Конституции Украины..., а также Закону Украины "О защите персональных данных", - говорится в сообщении.

Напомним, в Раде хотят ввести уголовное наказание за ложь в декларации, сейчас за непредставление декларации наказывают штрафом или общественными работами.