Глава НАПК внес предписание Шмыгалю и руководителю "Энергоатома"

Премьер должен привлечь к ответственности виновных должностных лиц государственного предприятия

Премьер должен привлечь к ответственности виновных должностных лиц государственного предприятия

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Председатель НАПК Александр Новиков внес предписание Премьер-министру Денису Шмыгалю для устранения нарушений антикоррупционного законодательства в деятельности "Энергоатома" и отмены незаконного приказа предприятия об увольнении обличителя Олега Полищука.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

НАПК внесло предписание Премьер-министру Украины о привлечении к ответственности виновных должностных лиц ГП "НАЭК "Энергоатом", а также предписание в.и.о. президента государственного предприятия Петру Котину, - сообщили в агентстве.

Как отмечают в НАПК, руководитель предприятия подписал приказы об отстранении от должности, дисциплинарной ответственности и увольнении уполномоченного по реализации антикоррупционной программы ГП "НАЭК "Энергоатом" Олега Полищука.

В предписании требуется отменить эти незаконные приказы и восстановить уполномоченного на посту. Увольнение уполномоченных лиц по инициативе руководства должно соглашаться НАПК. Однако, руководство ГП "НАЭК "Энергоатом" не направило в НАЗК соответствующий запрос. Также ГП должно было сообщить НАПК о привлечении уполномоченного к дисциплинарной ответственности не позднее 2 дней с момента принятия приказа. Однако и этого не было сделано, - отмечают в пресс-службе.

Также сообщается, что освобождению предшествовало сообщение Полищука в НАБУ, в котором он указал о признаках криминального коррупционного правонарушения со стороны должностных лиц предприятия - после этого он приобрел статус обличителя.

Закон запрещает увольнять или привлекать к дисциплинарной ответственности обличителя за сообщение о возможных фактах коррупции. Чтобы установить объективную истину в этом деле, НАПК направило в "НАЭК "Энергоатом" запросы на предоставление информации. Однако руководство предприятия отказалось их выполнять, - отмечают в НАПК.

Как сообщалось, 10 февраля НАБУ пришло с обысками на "Энергоатом": расследуют схему с убытком в 2,4 миллиарда. "Энергоатом" доводят до банкротства, считает нардеп Лерос.

Руководство предприятия утверждает относительно проверки "Энергоатом-Трейдинг" о содействии детективам. В госпредприятии заявляют о манипулятивности любой другой информации.