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01 марта 2021, 18:21 38

Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала Юлию Кузьменко и еще 4 кандидатов

01 марта 2021, 18:21 38
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Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала еще 5 кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах народных депутатов, которые состоятся 28 апреля в двух округах на территории Донецкой и Ивано-Франковской областей.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

В избирательном округе №50, что в Донецкой области были зарегистрированы кандидатами в народные депутаты Андрей Аксенов от партии "Порядок", фигурантка дела Шеремета Юлия Кузьменко от партии "Европейская солидарность" и самовыдвиженец Николай Головко.

Кроме того, в избирательном округе №87, что в Ивано-Франковской области, ЦИК зарегистрировала кандидатами в парламент самовыдвиженцев Руслана Деревориза и Марию Желоб.

В округе №50 Комиссия отказала в регистрации 5 кандидатам, а в округе №87 - 15 кандидатам в нардепы.

Основные основания отказа - невнесение денежного залога в определенном законом размере и несоответствие представленных документов требованиям избирательного законодательства", - говорится в сообщении.

Напомним, "Слуга народа" официально выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в нардепы.

Ранее ЦИК начала регистрировать кандидатов в нардепы на 87-м округе. Промежуточные выборы в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года.

23 февраля ЦИК зарегистрировала Вирастюка и еще 9 кандидатов. На следующий день фигурантка дела Шеремета Кузьменко подала документы в ЦИК.

ЦИК выборы Ивано-Франковск Донецкая область Юлия Кузьменко Кандидат

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