"Укрзализныця" рассказала, как можно выехать из "красного" Прикарпатья

Также Укрзализныця обнародовала карту ближайших доступных станций для выезда из "красной" зоны карантина

Также Укрзализныця обнародовала карту ближайших доступных станций для выезда из "красной" зоны карантина

Фото из открытых источников

АО "Укрзализныця" обнародовало список поездов, которыми до 6 марта включительно можно уехать из Ивано-Франковской области, которая попала в "красную" зоны карантина. Здесь поезда не будут останавливаться.

Об этом сообщил пресс-центр предприятия в Facebook.

В ведомстве отметили, что до 6 марта включительно для пассажиров с билетами не будет ограничений в передвижении.

Если у вас уже есть билет в Ивано-Франковской области, имеете возможность сесть на поезд на любой станции следования за пределами области", — сообщили в пресс-центре.

Для выезда из "красной" зоны карантина в "Укрзалізниці" предложили следующие поезда:

217/218 Киев-Рахов, из Киева 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, обратно 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.

15/16 Харьков-Рахов из Харькова 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03, обратно 1, 3, 5, 7, 9, 11.03.

25/26 Одесса-Рахов из Одессы 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, обратно 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.

133/134 Николаев-Рахов из Николаева 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.03, обратно 28.02, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12.03.

29/30 Киев-Ужгород ежедневно ст. Воловец, Сколе.

81/82 Киев-Ужгород ежедневно ст. Воловец, Сколе, Славское.

17/18 Харьков-Ужгород через день по нечетным ст. Славское, Воловец.

45/46 Ужгород-Лисичанск ежедневно ст. Славское, Лавочное, Воловец.

235/236 Киев-Ужгород 5, 7.03 из Киева, обратно 6, 8.03 ст. Воловец, Сколе, Славское.

Друзья На этой карте вы видите ближайшие доступные станции для выезда из зоны карантина, начиная с 7 марта. То есть если... Posted by Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia on Sunday, February 28, 2021

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что "Укрзализныця" будет осуществлять рейсы по графику в Ивано-Франковской области только до 6 марта включительно.