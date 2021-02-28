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28 февраля 2021, 15:51 312

"Укрзализныця" рассказала, как можно выехать из "красного" Прикарпатья

28 февраля 2021, 15:51 312
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Также Укрзализныця обнародовала карту ближайших доступных станций для выезда из "красной" зоны карантина
Также Укрзализныця обнародовала карту ближайших доступных станций для выезда из "красной" зоны карантина
Фото из открытых источников
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АО "Укрзализныця" обнародовало список поездов, которыми до 6 марта включительно можно уехать из Ивано-Франковской области, которая попала в "красную" зоны карантина. Здесь поезда не будут останавливаться.

Об этом сообщил пресс-центр предприятия в Facebook.

В ведомстве отметили, что до 6 марта включительно для пассажиров с билетами не будет ограничений в передвижении.

Если у вас уже есть билет в Ивано-Франковской области, имеете возможность сесть на поезд на любой станции следования за пределами области", — сообщили в пресс-центре.

Для выезда из "красной" зоны карантина в "Укрзалізниці" предложили следующие поезда:

217/218 Киев-Рахов, из Киева 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, обратно 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.

15/16 Харьков-Рахов из Харькова 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03, обратно 1, 3, 5, 7, 9, 11.03.

25/26 Одесса-Рахов из Одессы 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, обратно 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.

133/134 Николаев-Рахов из Николаева 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.03, обратно 28.02, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12.03.

29/30 Киев-Ужгород ежедневно ст. Воловец, Сколе.

81/82 Киев-Ужгород ежедневно ст. Воловец, Сколе, Славское.

17/18 Харьков-Ужгород через день по нечетным ст. Славское, Воловец.

45/46 Ужгород-Лисичанск ежедневно ст. Славское, Лавочное, Воловец.

235/236 Киев-Ужгород 5, 7.03 из Киева, обратно 6, 8.03 ст. Воловец, Сколе, Славское.

Друзья На этой карте вы видите ближайшие доступные станции для выезда из зоны карантина, начиная с 7 марта. То есть если...

Posted by Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia on Sunday, February 28, 2021

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что "Укрзализныця" будет осуществлять рейсы по графику в Ивано-Франковской области только до 6 марта включительно.

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