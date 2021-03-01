В Ивано-Франковской области авто врезалось в дерево и съехало в кювет: пострадали 5 человек
Это произошло около двух часов ночи в Калуше
Это произошло около двух часов ночи в Калуше
В воскресенье, 28 февраля, в Ивано-Франковской области легковой автомобиль с пассажирами съехал в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали 5 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной госадминистрации, RegioNews.
Как сообщается, авария произошла около двух часов ночи в Калуше, по улице Львовской в направлении Ивано-Франковска. Тогда 21-летний водитель автомобиля марки Toyota Avensis не справился с управлением и допустил столкновение с деревом и съехал в кювет.
В результате ДТП водитель и четверо его пассажиров, в возрасте от 18 до 16 лет получили телесные повреждения.
Напомним, в Днепропетровской области автомобиль въехал в здание, пострадали дети.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Протестант среди православных: как новый мэр Ровно Третяк пытался договориться со всеми и боролся со снегом
Буряк снова в "теплой ванне": как мэр Запорожья обыграл ОПЗЖ