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01 марта 2021, 10:39 508

В Ивано-Франковской области авто врезалось в дерево и съехало в кювет: пострадали 5 человек

01 марта 2021, 10:39 508
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Это произошло около двух часов ночи в Калуше
Это произошло около двух часов ночи в Калуше
Фото из открытых источников
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В воскресенье, 28 февраля, в Ивано-Франковской области легковой автомобиль с пассажирами съехал в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали 5 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной госадминистрации, RegioNews.

Как сообщается, авария произошла около двух часов ночи в Калуше, по улице Львовской в направлении Ивано-Франковска. Тогда 21-летний водитель автомобиля марки Toyota Avensis не справился с управлением и допустил столкновение с деревом и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель и четверо его пассажиров, в возрасте от 18 до 16 лет получили телесные повреждения.

Напомним, в Днепропетровской области автомобиль въехал в здание, пострадали дети.

ДТП Украина авария аварія Ивано-Франковск

 
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