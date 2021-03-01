Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала Юлію Кузьменко та ще 4 кандидатів

Також сьогодні 17 кандидатам відмовили у реєстрації

Також сьогодні 17 кандидатам відмовили у реєстрації

Фото: із відкритих джерел

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала ще 5 кандидатів у народні депутати на проміжних виборах народних депутатів, які відбудуться 28 березня у двох округах на території Донецької та Івано-Франківської областей.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

У виборчому окрузі №50, що в Донецькі області було зареєстровано кандидатами в народні депутати Андрія Аксьонова від партії "Порядок”, фігурантку справи Шеремета Юлію Кузьменко від партії "Європейська солідарність” та самовисуванця Миколу Головка.

Крім того, у виборчому окрузі №87, що в Івано-Франківській області, ЦВК зареєструвала кандидатами до парламенту самовисуванців Руслана Дереворіза та Марію Жолоб.

У окрузі №50 Комісія відмовила в реєстрації 5 кандидатам, а у окрузі №87 - 15 кандидатам в нардепи.

Основні підстави відмови – не внесення грошової застави у визначеному законом розмірі та невідповідність поданих документів вимогам виборчого законодавства”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Слуга народу” офіційно висунула Василя Вірастюка кандидатом у нардепи.

Раніше ЦВК почала реєструвати кандидатів у нардепи на 87-му окрузі. Проміжні вибори в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.

23 лютого ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще 9 кандидатів. Наступного дня фігурантка справи Шеремета Кузьменко подала документи в ЦВК.