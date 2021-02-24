Довыборы в Раду: фигурантка дела Шеремета Кузьменко подала документы в ЦИК

Юлия Кузьменко будет баллотироваться в Верховную Раду в Донецкой области

Юлия Кузьменко будет баллотироваться в Верховную Раду в Донецкой области

Фото: из открытых источников

Детский кардиохирург Юлия Кузьменко, которая фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатом в народные депутаты по округу №50, которые состоятся 28 марта.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность", передает RegioNews.

В Верховной Раде планирую бороться с преследованиями по политически мотивированным делам. Кроме этого, у меня есть планы по медицине. Считаю, что медик в парламенте не будет лишним. Планов много и есть настроение их осуществить", - заявила Кузьменко.

Она добавила, что в Раде хочет заниматься решением проблем жителей округа, в частности, вопросами задолженности по пенсиям, выплаты зарплат, а также труда во вредных условиях.

Напомним, фигурантка дела Шеремета Юлия Кузьменко будет баллотироваться в Раду в Донецкой области.