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01 марта 2021, 13:13 99

Во Франковске предприниматели протестуют против карантина, они перекрыли одну из улиц

01 марта 2021, 13:13 99
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Представители бизнеса требуют восстановить работу продовольственных рынков
Фото: ПІК
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В Ивано-Франковске местные предприниматели вышли на акцию протеста под здание ОГА против ограничений карантина.

Об этом сообщает местное издание ПИК, передает RegioNews.

Они заявляют, что ограничения, действующие в области, лишают физических лиц-предпринимателей права на труд. Протестующие подготовили обращение к президенту Владимиру Зеленскому и председателю Ивано-Франковской ОГА Андрею Бойчуку.

Призываем вас, что карантинные ограничения действовали только в правовом поле. Каким образом должны существовать физические-лица предприниматели? Как платить коммунальные услуги и налоги?", - заявляют митингующие.

Они отмечают, что несправедливым является факт работы во время карантина крупных предприятий и горнолыжных курортов в то время, как малому бизнесу запрещают работать.

Как сообщает издание, к митингующим никто из представителей власти не вышел, поэтому они решили перекрыть улицу Грушевского в центре города.

Как сообщают очевидцы с места происшествия, толпа ходит по пешеходному переходу возле поворота на улицу Козланюка. Движение транспорта временно заблокировано", - говорится в сообщении.

Также известно, что предприниматели протестуют в городах Коломыя и Надворная.

Напомним, в Черновцах предприниматели вышли на протест против "красной" зоны карантина.

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