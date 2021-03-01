Во Франковске предприниматели протестуют против карантина, они перекрыли одну из улиц

Представители бизнеса требуют восстановить работу продовольственных рынков

Представители бизнеса требуют восстановить работу продовольственных рынков

Фото: ПІК

В Ивано-Франковске местные предприниматели вышли на акцию протеста под здание ОГА против ограничений карантина.

Об этом сообщает местное издание ПИК, передает RegioNews.

Они заявляют, что ограничения, действующие в области, лишают физических лиц-предпринимателей права на труд. Протестующие подготовили обращение к президенту Владимиру Зеленскому и председателю Ивано-Франковской ОГА Андрею Бойчуку.

Призываем вас, что карантинные ограничения действовали только в правовом поле. Каким образом должны существовать физические-лица предприниматели? Как платить коммунальные услуги и налоги?", - заявляют митингующие.

Они отмечают, что несправедливым является факт работы во время карантина крупных предприятий и горнолыжных курортов в то время, как малому бизнесу запрещают работать.

Как сообщает издание, к митингующим никто из представителей власти не вышел, поэтому они решили перекрыть улицу Грушевского в центре города.

Как сообщают очевидцы с места происшествия, толпа ходит по пешеходному переходу возле поворота на улицу Козланюка. Движение транспорта временно заблокировано", - говорится в сообщении.

Также известно, что предприниматели протестуют в городах Коломыя и Надворная.

Напомним, в Черновцах предприниматели вышли на протест против "красной" зоны карантина.