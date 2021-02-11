"Слуга народа" официально выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в нардепы
Партия "Слуга народа" официально выдвинула бывшего спортсмена Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты по 87-м округе в Ивано-Франковской области.
Об этом в Facebook сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" в парламенте Евгения Кравчук, передает RegioNews.
И кто здесь сможет сказать, что у нас недостаточно сильный кандидат? Только-что партия "Слуга народа" на своем съезде выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты Украины на промежуточных выборах в округе №87, что в Ивано-Франковской области", - написала она.
Евгения Кравчук добавила, что Вирастюк известен не только в статусе самого сильного человека мира, но и как человек, который помогал ветеранам войны. Она утверждает, что теперь Вирастюк планирует это делать на государственном уровне.
Это истинный патриот, который много помогает украинской армии, очень открытый и приятный человек, с большим желанием и вдохновением работать для своей страны! Уверена, что и здесь победа будет за нами", - добавила Карвчук.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на довыборах в Раду кандидатом от "слуг" станет спортсмен Василий Вирастюк.
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