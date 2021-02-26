За невыполнение решений СНБО будут наказывать, Зеленский подписал указ

Кабинет Министров будет обеспечивать выполнение решений СНБО органами исполнительной власти

Кабинет Министров будет обеспечивать выполнение решений СНБО органами исполнительной власти

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал Указ о введении в действие решения СНБО от 19 февраля, которым предусматривается привлечение к ответственности виновных в невыполнении решений Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №77/2021 опубликован на сайте главы государства, передает RegioNews.

В частности, Кабинет Министров обязали обеспечить соблюдение органами исполнительной власти решений СНБО, которые вводятся в действие указами президента.

Кабинету Министров Украины: принять меры по привлечению в установленном порядке к ответственности лиц, виновных в невыполнении решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие указами Президента Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, премьер-министру Денису Шмыгалю поручили взять под личный контроль деятельность руководителей органов исполнительной власти по обеспечению выполнения задач, которые на них возложены решениями СНБО.

Члены Совета национальной безопасности и обороны будут обеспечивать выполнение соответствующими государственными органами решений СНБО.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в Указе Зеленского.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский созвал новое заседание СНБО.

Также Зеленский увеличил численность аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Теперь в аппарате СНБО будут работать почти на 50 человек больше.