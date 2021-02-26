В Украине могут ввести санкции против окружения Лукашенко: что известно

Под санкции могут попасть топ-чиновники и бизнесмены, у которых есть активы и финансовые счета в Украине

Под санкции могут попасть топ-чиновники и бизнесмены, у которых есть активы и финансовые счета в Украине

Фото: из открытых источников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение Министерству иностранных дел, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть возможность введения санкций против ряда белорусских чиновников и бизнесменов близких к режиму Лукашенко.

Как передает RegioNews, об этом стало известно из сообщения нардепа от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко. Направил обращение к Шмыгалю о том, что сейчас и Европейский Союз, и Великобритания, и США вводят санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, которые близки к режиму Лукашенко. Украина, вместе с тем, не продолжает свою санкционную политику и своим молчанием, по сути, поддерживает режим Лукашенко", - написал нардеп. В ответ на обращение нардепа, премьер-министр ответил, что соответствующие вопросы поручено рассмотреть Минэкономики, МИД и Госпогранслужбе. Надеюсь, правительство, СНБО и другие ответственные органы рассмотрят этот вопрос и санкции в отношении близкого окружения Лукашенко будут введены как можно скорее", - заявил Гончаренко. Ранее сообщалось, что Зеленский созвал новое заседание СНБО. Также Зеленский увеличил численность аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Теперь в аппарате СНБО будут работать почти на 50 человек больше.

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