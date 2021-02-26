12:07  26 февраля
На Закарпатье развернули еще 200 коек, в области рекорд смертности от CОVID-19
11:51  26 февраля
Президент подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции Крыма
08:31  26 февраля
На Донбассе зафиксировали 10 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2021, 15:01 60

В Украине могут ввести санкции против окружения Лукашенко: что известно

26 февраля 2021, 15:01 60
Читайте також українською мовою
Под санкции могут попасть топ-чиновники и бизнесмены, у которых есть активы и финансовые счета в Украине 
Под санкции могут попасть топ-чиновники и бизнесмены, у которых есть активы и финансовые счета в Украине 
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение Министерству иностранных дел, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть возможность введения санкций против ряда белорусских чиновников и бизнесменов близких к режиму Лукашенко.

Как передает RegioNews, об этом стало известно из сообщения нардепа от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.

Направил обращение к Шмыгалю о том, что сейчас и Европейский Союз, и Великобритания, и США вводят санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, которые близки к режиму Лукашенко. Украина, вместе с тем, не продолжает свою санкционную политику и своим молчанием, по сути, поддерживает режим Лукашенко", - написал нардеп.

В ответ на обращение нардепа, премьер-министр ответил, что соответствующие вопросы поручено рассмотреть Минэкономики, МИД и Госпогранслужбе.

Надеюсь, правительство, СНБО и другие ответственные органы рассмотрят этот вопрос и санкции в отношении близкого окружения Лукашенко будут введены как можно скорее", - заявил Гончаренко.

Ранее сообщалось, что Зеленский созвал новое заседание СНБО.

Также Зеленский увеличил численность аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Теперь в аппарате СНБО будут работать почти на 50 человек больше.

санкции Беларусь Алексей Гончаренко Кабмин СНБО

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Буряк снова в "теплой ванне": как мэр Запорожья обыграл ОПЗЖ
Камень в тихое болото: как в Луцке "За майбутнє" получила власть, а потом чуть не вляпалась в международный скандал
Все публикации »
Виталий Бала
Владимир Горбач
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram