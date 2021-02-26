В Украине могут ввести санкции против окружения Лукашенко: что известно
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение Министерству иностранных дел, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть возможность введения санкций против ряда белорусских чиновников и бизнесменов близких к режиму Лукашенко.
Как передает RegioNews, об этом стало известно из сообщения нардепа от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.
Направил обращение к Шмыгалю о том, что сейчас и Европейский Союз, и Великобритания, и США вводят санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, которые близки к режиму Лукашенко. Украина, вместе с тем, не продолжает свою санкционную политику и своим молчанием, по сути, поддерживает режим Лукашенко", - написал нардеп.
В ответ на обращение нардепа, премьер-министр ответил, что соответствующие вопросы поручено рассмотреть Минэкономики, МИД и Госпогранслужбе.
Надеюсь, правительство, СНБО и другие ответственные органы рассмотрят этот вопрос и санкции в отношении близкого окружения Лукашенко будут введены как можно скорее", - заявил Гончаренко.
Ранее сообщалось, что Зеленский созвал новое заседание СНБО.
Также Зеленский увеличил численность аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Теперь в аппарате СНБО будут работать почти на 50 человек больше.