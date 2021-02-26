Ивано-Франковский горсовет просит власти запретить "Партию Шария" и ОПЗЖ

Служба безопасности Украины подозревает Анатолия Шария в государственной измене

Служба безопасности Украины подозревает Анатолия Шария в государственной измене

Фото: из открытых источников

Депутаты Ивано-Франковского городского совета вслед за Черновицким призвали руководство государства запретить в Украине "Партию Шария" и политсилу "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщается на сайте городского совета, передает RegioNews.

Соответствующее обращение к президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и секретарю СНБО Алексею Данилову депутаты поддержали 26 февраля.

Ивано-Франковские депутаты считают "Партию Шария" и ОПЗЖ "рупорами Кремля", которые осуществляют манипуляции нормами морали, вопросами языка и дружбы с Российской Федерацией, "чем способствуют расколу украинского общества".

Революция Достоинства привела к запрету пророссийских антиукраинских партий — Коммунистической партии и Партии регионов. Однако и после Революции Украина вынуждена противостоять гибридной войне с русским влиянием. Кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства. Сегодня есть шанс успешно завершить эту борьбу", - говорится в заявлении городского совета.

Местные депутаты просят парламент принять проект закона и другие нормативные акты, которые бы запретили деятельность этих партий.

Напомним, Черновицкий горсовет просит СНБО ввести санкции на Папиева, ОПЗЖ и партию Шария, соответствующее обращение 25 февраля было поддержано большинством голосов депутатов.