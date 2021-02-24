На фоне протестов из-за тюремного срока Стерненко из ОП уволился чиновник

Он объяснил поступок несогласием с курсом власти

Он объяснил поступок несогласием с курсом власти

Facebook

На фоне вчерашних протестов против тюремного срока общественному деятелю Сергею Стерненко из Офиса президента уволился глава экспертной группы по внутренней и гуманитарной политике Сергей Кошман.

Об этом Сергей Кошман сообщил в Facebook, пишет RegioNews.

Он объяснил поступок несогласием с курсом власти.

"Потому что ходить на протесты на Банковую, работая на Банковой, довольно странно. К сожалению, других инструментов влияния я пока не вижу. <...> После увиденного буду немного чаще молиться за судьбу Украины", – написал он.

По словам чиновника, почти за год работы в ОП он "убедился, что в экспертных советах там особо не нуждаются".

Написав заяву про звільнення з Офісу Президента. Бо ходити на протести на Банкову працюючи на Банковій доволі дивно. На... Posted by Сергій Кошман on Wednesday, February 24, 2021

Напомним, 23 февраля в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

После оглашения приговора под судом в деле Стерненко протестующие едва не подрались с полицией.

Ужгород присоединяется к всеукраинской акции протеста против приговора Сергею Стерненко. Активисты выйдут на площадь с лозунгом "Преследование общественных активистов является недопустимым!"

Еще в Харькове и Черновцах люди вышли на акцию в поддержку Сергея Стерненко.

Львовский облсовет обратился к Зеленского и Венедиктовой из-за приговора Стерненко. Требуют обеспечить беспристрастное рассмотрение апелляции и реформирования судебной системы.

В Житомире сторонники Стерненко подрались с полицией: есть задержанные. Как сообщалось ранее, под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения. Столкновения начались после того, как в правоохранителей бросили зажженный файер.