Суд продолжит подготовительное заседание по делу Кернеса 10 марта

Кернеса и его двух охранников обвиняют в похищении, пытках и угрозе убийством двум активистам Євромайдана в январе 2014 года

Кернеса и его двух охранников обвиняют в похищении, пытках и угрозе убийством двум активистам Євромайдана в январе 2014 года

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Киевский районный суд Полтавы объявил перерыв в подготовительном заседании по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

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