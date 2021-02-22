Суд продолжит подготовительное заседание по делу Кернеса 10 марта
Киевский районный суд Полтавы объявил перерыв в подготовительном заседании по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на портал Судебная власть Украины.
Киевский районный суд Полтавы объявил перерыв в подготовительном заседании по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.
Суд объявил перерыв до 11:00 10.03.2021 в связи с заявленными ходатайствами защитников обвиняемых и потерпевших, - сообщается на портале .
Как сообщалось, 24 декабря в Полтаве снова не состоялся суд по делу Кернеса.
Напомним, ранее сообщалось, что 17 декабря 2020 года умер мэр Харькова Геннадий Кернес, а семья Кернеса будет требовать его реабилитации по делу Майдана.