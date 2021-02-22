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Суд продолжит подготовительное заседание по делу Кернеса 10 марта

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Фото из открытых источников
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Киевский районный суд Полтавы объявил перерыв в подготовительном заседании по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на портал Судебная власть Украины.

Киевский районный суд Полтавы объявил перерыв в подготовительном заседании по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

Суд объявил перерыв до 11:00 10.03.2021 в связи с заявленными ходатайствами защитников обвиняемых и потерпевших, - сообщается на портале .

Как сообщалось, 24 декабря в Полтаве снова не состоялся суд по делу Кернеса.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 декабря 2020 года умер мэр Харькова Геннадий Кернес, а семья Кернеса будет требовать его реабилитации по делу Майдана.

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