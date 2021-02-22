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22 февраля 2021, 15:55 5

В украинских тюрьмах могут ограничить мобильную связь, - Малюська

22 февраля 2021, 15:55 5
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Эта инициатива будет реализована после того, как государство получит средства от продажи старых тюрем
Эта инициатива будет реализована после того, как государство получит средства от продажи старых тюрем
Фото из открытых источников
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В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, а вместо этого будет использоваться только фиксированная связь.

Так министр юстиции Денис Малюська прокомментировал случаи телефонного мошенничества в колониях, когда среди заключенных создаются "call-центры", которые выманивают деньги у граждан, передает RegioNews со ссылкой на "24 канал".

"Это давняя история. Она сейчас не процветает. Если посмотреть на статистику закрытия call-центров, которые занимались мошенничеством, то это те, которые не работали в тюрьмах. В тюрьмах такого системного бизнеса на call-центрах, который вне тюрьмами, по крайней мере мне кажется, нет", — сказал он.

При этом Малюська отметил, что пока это не системные, а единичные случаи.

"Есть индивидуальные или группы мошенников. У нас есть видение, как это сделать (заглушить связь), но это требует денег. История проста — нужно поставить "глушилки" мобильной связи над учреждениями исполнения наказаний и позволить пользоваться только фиксированной связью, запись разговоров которого осуществляется администрацией", — пояснил он.

Также министр добавил, что эта инициатива будет реализована после того, как государство получит средства от продажи старых тюрем.

Напомним, в Минюсте назвали первые тюрьмы, которые планируют продать в Украине.

Украина Минюст деньги министр тюрьма

 
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