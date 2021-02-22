В украинских тюрьмах могут ограничить мобильную связь, - Малюська
В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, а вместо этого будет использоваться только фиксированная связь.
Так министр юстиции Денис Малюська прокомментировал случаи телефонного мошенничества в колониях, когда среди заключенных создаются "call-центры", которые выманивают деньги у граждан, передает RegioNews со ссылкой на "24 канал".
"Это давняя история. Она сейчас не процветает. Если посмотреть на статистику закрытия call-центров, которые занимались мошенничеством, то это те, которые не работали в тюрьмах. В тюрьмах такого системного бизнеса на call-центрах, который вне тюрьмами, по крайней мере мне кажется, нет", — сказал он.
При этом Малюська отметил, что пока это не системные, а единичные случаи.
"Есть индивидуальные или группы мошенников. У нас есть видение, как это сделать (заглушить связь), но это требует денег. История проста — нужно поставить "глушилки" мобильной связи над учреждениями исполнения наказаний и позволить пользоваться только фиксированной связью, запись разговоров которого осуществляется администрацией", — пояснил он.
Также министр добавил, что эта инициатива будет реализована после того, как государство получит средства от продажи старых тюрем.
Напомним, в Минюсте назвали первые тюрьмы, которые планируют продать в Украине.