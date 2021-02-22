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22 февраля 2021, 11:58 110

Зеленский сделал заявление о вакцине от коронавирус: "Хочу дождаться, когда приедет"

22 февраля 2021, 11:58 110
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Он заявил, что партия вакцины уже находится на маршруте в Украину
Он заявил, что партия вакцины уже находится на маршруте в Украину
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский не стал говорить про сроки поставки в Украину первой партии вакцины от коронавируса. Он заявил, что партия вакцины уже находится на маршруте в Украину.

Об этом Зеленский заявил во время форума "Украина 30", пишет RegioNews.

"Не хочу говорить, когда прибудет, хочу дождаться, когда она прибудет. Загружена. С завода выехала в нашем направлении", - заявил Зеленский.

По его словам, вакцина AstraZeneca, которая должна быть доставлена в Украину из Индии, является одной из лучших вакцин в мире.

"Эффективность - это одна из лучших вакцин. Мы говорим о двух вакцины, на которые ставим первые приоритеты - это Pfizer и AstraZeneca", - добавил президент.

Напомним, ранее в Минздраве сказали, в какие области COVID-вакцина поступит сначала.

коронавирус Украина вакцина Офис президента президент

 
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