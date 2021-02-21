Стало известно, какие компании попали в санкционный список СНБО

Санкции наложили на российские фирмы и сеть магазинов "Спортмастер"

Санкции наложили на российские фирмы и сеть магазинов "Спортмастер"

Фото: из открытых источников

Под санкции СНБО, которые 20 Февраля были введены в действие президентом Владимиром Зеленским, попала сеть магазинов "Спортмастер" и ряд российских фармацевтических и энергетических компаний.

Об этом стало известно из решения СНБО, которое размещено на сайте президента, передает RegioNews.

Так, против "Спортмастера" был введен полный запрет на осуществление торговых операций в Украине и на транзит ресурсов и продукции по территории государства.

Также в списке СНБО оказались "Севастопольский государственный университет", фармацевтический холдинг "БИОТЕК" и крупные энергетические компании.

Полный список компаний, попавших в список СНБО из-за санкций против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, выглядит следующим образом:

Частная компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd"

ООО "Дон Экспорт" (Российская Федерация)

ООО "ИСС-Софт" (Российская Федерация)

ООО "ИндаСофт" (Российская Федерация)

ООО "Роузвуд Шиппинг" (Российская Федерация)

ООО "Торговый дом" Донские угля "(Российская Федерация)

ООО "Биотек" (Российская Федерация);

ООО "Гемодженикс" (Российская Федерация)

ООО "Медоборудование" (Российская Федерация)

ООО "Тосол-Синтез ТРЕЙДИНГ" (Российская Федерация);

Федеральное государственное автономное учебное заведение высшего образования "Севастопольский государственный университет" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

Акционерное общество "НЗНП Менеджмент" (Российская Федерация)

Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (Российская Федерация)

Акционерное общество "Фармацевт плюс" (Российская Федерация)

EVIRER LTD;

GOLD NATURAL GROUP LIMITED;

KLODIUS INVESTMENTS LTD;

SANDGATE COMMERCE LTD;

WHPA AVIA LTD.

Напомним, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ за финансирование терроризма.

СНБО хочет вернуть государству "трубу Медведчука". По территории Украины проходит 1433 км трубопровода.

Вечером 20 февраля президент Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука и Марченко