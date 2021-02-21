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21 февраля 2021, 10:59 688

Стало известно, какие компании попали в санкционный список СНБО

21 февраля 2021, 10:59 688
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Санкции наложили на российские фирмы и сеть магазинов "Спортмастер"
Санкции наложили на российские фирмы и сеть магазинов "Спортмастер"
Фото: из открытых источников
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Под санкции СНБО, которые 20 Февраля были введены в действие президентом Владимиром Зеленским, попала сеть магазинов "Спортмастер" и ряд российских фармацевтических и энергетических компаний.

Об этом стало известно из решения СНБО, которое размещено на сайте президента, передает RegioNews.

Так, против "Спортмастера" был введен полный запрет на осуществление торговых операций в Украине и на транзит ресурсов и продукции по территории государства.

Также в списке СНБО оказались "Севастопольский государственный университет", фармацевтический холдинг "БИОТЕК" и крупные энергетические компании.

Полный список компаний, попавших в список СНБО из-за санкций против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, выглядит следующим образом:

  • Частная компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd"
  • ООО "Дон Экспорт" (Российская Федерация)
  • ООО "ИСС-Софт" (Российская Федерация)
  • ООО "ИндаСофт" (Российская Федерация)
  • ООО "Роузвуд Шиппинг" (Российская Федерация)
  • ООО "Торговый дом" Донские угля "(Российская Федерация)
  • ООО "Биотек" (Российская Федерация);
  • ООО "Гемодженикс" (Российская Федерация)
  • ООО "Медоборудование" (Российская Федерация)
  • ООО "Тосол-Синтез ТРЕЙДИНГ" (Российская Федерация);
  • Федеральное государственное автономное учебное заведение высшего образования "Севастопольский государственный университет" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;
  • Акционерное общество "НЗНП Менеджмент" (Российская Федерация)
  • Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (Российская Федерация)
  • Акционерное общество "Фармацевт плюс" (Российская Федерация)
  • EVIRER LTD;
  • GOLD NATURAL GROUP LIMITED;
  • KLODIUS INVESTMENTS LTD;
  • SANDGATE COMMERCE LTD;
  • WHPA AVIA LTD.

Напомним, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ за финансирование терроризма.

СНБО хочет вернуть государству "трубу Медведчука". По территории Украины проходит 1433 км трубопровода.

Вечером 20 февраля президент Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука и Марченко

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