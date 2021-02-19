Решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко

Санкции вводятся из-за расследования СБУ по финансированию терроризма

Санкции вводятся из-за расследования СБУ по финансированию терроризма

Фото из открытых источников

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Владимира Зеленского приняты важные решения, среди которых введение санкций против 19 юридических и 8 физических лиц.

Об это сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания, передаёт RegioNews.

Данилов сообщил, что на заседании СНБО было принято несколько важных решений.

Первое - по обострению на Донбассе. Заслушали доклад Хомчака и разведчиков. Решение приняли, но оно секретное и не оглашается. Секретарь СНБО Данилов сказал, что речь идёт о сценариях развития событий.

Второе решение - по нефтепродуктопроводу, владение которым приписывается Медведчуку. Решение СНБО - попытаться вернуть его государству. Также введены санкции против Оксаны Марченко и Виктора Медведчука.

Третье решение СНБО - о введении санкций против 19 юридических лиц и 8 физических лиц.

Как сообщалось, Зеленский собирает СНБО, заседание состоится 19 февраля.

Сегодня активисты требовали от СНБО нанести "Три удара по российской агентуре". Акцию под Офисом президента проводят несколько националистических организаций.