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19 февраля 2021, 18:11 54

Решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко

19 февраля 2021, 18:11 54
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Фото из открытых источников
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На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Владимира Зеленского приняты важные решения, среди которых введение санкций против 19 юридических и 8 физических лиц.

Об это сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания, передаёт RegioNews.

Данилов сообщил, что на заседании СНБО было принято несколько важных решений.

Первое - по обострению на Донбассе. Заслушали доклад Хомчака и разведчиков. Решение приняли, но оно секретное и не оглашается. Секретарь СНБО Данилов сказал, что речь идёт о сценариях развития событий.

Второе решение - по нефтепродуктопроводу, владение которым приписывается Медведчуку. Решение СНБО - попытаться вернуть его государству. Также введены санкции против Оксаны Марченко и Виктора Медведчука.

Третье решение СНБО - о введении санкций против 19 юридических лиц и 8 физических лиц.

Как сообщалось, Зеленский собирает СНБО, заседание состоится 19 февраля.

Сегодня активисты требовали от СНБО нанести "Три удара по российской агентуре". Акцию под Офисом президента проводят несколько националистических организаций.

санкции СНБО заседание Алексей Данилов Виктор Медведчук Оксана Марченко

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