Решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко
На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Владимира Зеленского приняты важные решения, среди которых введение санкций против 19 юридических и 8 физических лиц.
Об это сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания, передаёт RegioNews.
Данилов сообщил, что на заседании СНБО было принято несколько важных решений.
Первое - по обострению на Донбассе. Заслушали доклад Хомчака и разведчиков. Решение приняли, но оно секретное и не оглашается. Секретарь СНБО Данилов сказал, что речь идёт о сценариях развития событий.
Второе решение - по нефтепродуктопроводу, владение которым приписывается Медведчуку. Решение СНБО - попытаться вернуть его государству. Также введены санкции против Оксаны Марченко и Виктора Медведчука.
Третье решение СНБО - о введении санкций против 19 юридических лиц и 8 физических лиц.
Как сообщалось, Зеленский собирает СНБО, заседание состоится 19 февраля.
Сегодня активисты требовали от СНБО нанести "Три удара по российской агентуре". Акцию под Офисом президента проводят несколько националистических организаций.