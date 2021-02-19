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19 февраля 2021, 21:35 3

Зеленский подписал указы о создании военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях

19 февраля 2021, 21:35 3
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В Донецкой области создано 10 администраций, в Луганской - 8
В Донецкой области создано 10 администраций, в Луганской - 8
Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о реорганизации и создании военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщается на сайте главы государства, передаёт RegioNews.

В соответствии с указом №61/2021 "Об образовании и реорганизации военно-гражданских администраций в Донецкой области" были реорганизованы военно-гражданские администрации городов Торецк, Волноваха, Авдеевка, Красногоровка и Марьинка, а также поселков и сел Зайцево, Коминтерново, Водяное, Широкино и Бердянское.

Также в Донецкой области образованы Светлодарская, Торецкая, Волновахская, Угледарская, Авдеевская, Марьинская городские военно-гражданские администрации, а также Мирненская, Ольгинская, Сартанская и Очеретинская поселковые военно-гражданские администрации.

Согласно указу №62/2021 "Об образовании и реорганизации военно-гражданских администраций в Луганской области" были реорганизованы военно-гражданские администрации городов Северодонецк, Золотое, Лисичанск, Счастье, а также поселков и сел Катериновка, Жолобок, Крымское, Троицкое, Новозавновка, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Малиновое, Плотина, Пшеничное, Трехизбенка, Кряковка, Лобачево, Лопаскино и Орехово-Донецкое.

В Луганской области образованы Горскую, Лисичанскую, Попаснянскую, Северодонецкую, Счастьинскую городские военно-гражданские администрации, а также Станично-Луганскую, Нижнетепловскую и Широковскую поселковые и сельские военно-гражданские администрации.

Командующему объединенных сил, председателям Донецкой и Луганской областных государственных администраций поручено осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием и реорганизацией военно-гражданских администраций и проинформировать о результатах.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 14 января в Украине вступил в силу закон об условиях создания ВГА. ВГА могут образовываться в объединенных территориальных общинах.

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