Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука и Марченко

Санкции рассчитаны на три года

Санкции рассчитаны на три года

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука. Санкции рассчитаны на три года.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Офиса президента.

Санкции введены против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также несколько граждан России.

К санкционного списка попали:

Константин Вацковский - гражданин России

Валерий Донченко - гражданин России

Наталья Лавренюк - гражданка Украины

Сергей Лисогор - гражданин России

Оксана Марченко - гражданка Украины

Александр Маслюк - гражданин России

Виктор Медведчук - гражданин Украины

Михаил Попов - гражданин России

Конкретно санкции против Медведчука предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на пользование недрами. Также запрещен транзит ресурсов по территории Украины, вывод капиталов за рубеж.

Кроме того, он не сможет участвовать в приватизации, инвестировать за границу, а также размещать валютные ценности на счетах за рубежом.

Напомним, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ за финансирование терроризма.

СНБО хочет вернуть государству "трубу Медведчука". По территории Украины проходит 1433 км трубопровода.