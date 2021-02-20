Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука и Марченко
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука. Санкции рассчитаны на три года.
Как пишет RegioNews, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Офиса президента.
Санкции введены против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также несколько граждан России.
К санкционного списка попали:
- Константин Вацковский - гражданин России
- Валерий Донченко - гражданин России
- Наталья Лавренюк - гражданка Украины
- Сергей Лисогор - гражданин России
- Оксана Марченко - гражданка Украины
- Александр Маслюк - гражданин России
- Виктор Медведчук - гражданин Украины
- Михаил Попов - гражданин России
Конкретно санкции против Медведчука предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на пользование недрами. Также запрещен транзит ресурсов по территории Украины, вывод капиталов за рубеж.
Кроме того, он не сможет участвовать в приватизации, инвестировать за границу, а также размещать валютные ценности на счетах за рубежом.
Напомним, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ за финансирование терроризма.
СНБО хочет вернуть государству "трубу Медведчука". По территории Украины проходит 1433 км трубопровода.