17:13  20 февраля
В Минздраве сказали, в какие области COVID-вакцина поступит сначала
14:16  20 февраля
В Ивано-Франковской области устанавливают карантинные блокпосты
18:18  20 февраля
Война на Донбассе: боевики пять раз обстреляли силы ВСУ
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2021, 18:49 6

Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука и Марченко

20 февраля 2021, 18:49 6
Читайте також українською мовою
Санкции рассчитаны на три года
Санкции рассчитаны на три года
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука. Санкции рассчитаны на три года.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Офиса президента.

Санкции введены против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также несколько граждан России.

К санкционного списка попали:

  • Константин Вацковский - гражданин России
  • Валерий Донченко - гражданин России
  • Наталья Лавренюк - гражданка Украины
  • Сергей Лисогор - гражданин России
  • Оксана Марченко - гражданка Украины
  • Александр Маслюк - гражданин России
  • Виктор Медведчук - гражданин Украины
  • Михаил Попов - гражданин России

Конкретно санкции против Медведчука предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на пользование недрами. Также запрещен транзит ресурсов по территории Украины, вывод капиталов за рубеж.

Кроме того, он не сможет участвовать в приватизации, инвестировать за границу, а также размещать валютные ценности на счетах за рубежом.

Напомним, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ за финансирование терроризма.

СНБО хочет вернуть государству "трубу Медведчука". По территории Украины проходит 1433 км трубопровода.

санкции Украина СНБО президент Виктор Медведчук

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мэр без власти: как в Каменец-Подольском бывшие союзники рассорились, и почему там запахло новыми выборами
Накануне удара по "Прямому": как Банковая готовит почву для атаки на медиа-флагман Порошенко
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram