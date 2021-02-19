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19 февраля 2021, 18:59 4

СНБО хочет вернуть государству "трубу Медведчука"

19 февраля 2021, 18:59 4
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По территории Украины проходит 1433 км трубопровода
По территории Украины проходит 1433 км трубопровода
Фото из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Владимира Зеленского поручила вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод "Самара - Западное направление". По территории Украины проходит 1433 км трубопровода.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.

Как отметил Данилов, в настоящее время нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины. При этом никакой приватизации не проходило.

Как отмечается в сообщении пресс-службы президента, решением СНБО от 2015 года Кабинету министров было поручено принять необходимые меры для сохранности и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей длиной 1433 км, которые проходят через территорию Украины.

"Однако более чем за пять лет правительство не обеспечило надлежащей защиты имущественных интересов государства и доказывания в судах различных инстанций права государства на владение и пользование частью нефтепродуктопроводов. Вследствие этого государственная собственность оказалась в руках двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины", - говорится в сообщении.

Рассмотрев этот вопрос, СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины. Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснение обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

Напомним, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Владимира Зеленского приняты важные решения, среди которых введение санкций против 19 юридических и 8 физических лиц.

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