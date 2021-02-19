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Телеканал Порошенко "Прямой" не планировали закрывать на заседании СНБО - Мендель
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19 февраля 2021, 08:39 568

Телеканал Порошенко "Прямой" не планировали закрывать на заседании СНБО - Мендель

19 февраля 2021, 08:39 568
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Фото: из открытых источников
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Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию относительно возможных санкций против телеканала Петра Порошенко "Прямой", которые должны рассматриваться на заседании Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на комментарий Мендель "Украинской правде".

Санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne были внедрены через доказательства финансирования с государства-агрессора, а также связанность их владельца с террористическими организациями, оперирующими на оккупированных агрессором территориях Украины", - напомнила она.

По ее словам, санкции против этих каналов было четко артикулируется как членами СНБО, так и спецслужбами, которые занимались соответствующими расследованиями, а закрытие указанных каналов не имело признаков политической борьбы, решение было принято исключительно на защиту государственных интересов.

Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не является признаком наличия подобной деятельности с его стороны. Свободе слова в Украине ничего не угрожает", - добавила Мендель.

Напомним, Порошенко заявил, что стал владельцем телеканала "Прямой".

Ранее в материале Накануне удара по "Прямому": как Банковая готовит почву для атаки на медиа-флагман Порошенко мы писали, что под вероятным ударом Банковой в ближайшем будущем оказалось оппозиционно настроенное к украинской власти медиа из другого политического полюса - информационный канал "Прямой", который очень близок к предыдущему президенту Петру Порошенко.

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