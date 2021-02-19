Зеленский поручил пересмотреть сценарии урегулирования ситуации на Донбассе

Они были утверждены в декабре 2019 года

Они были утверждены в декабре 2019 года

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Президент Владимир Зеленский во время заседания Совета национальной безопасности и обороны поручил пересмотреть 5 существующих сценариев по урегулированию ситуации на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.

По мнению главы государства, сейчас ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривали 5 сценариев в отношении оккупированных территорий.

Сейчас эти 5 сценариев будут подниматься и соответствующим структурам дано указание президентом просмотреть все эти вещи, при необходимости делать новые редакции и новые поправки", - сказал Данилов.

Он добавил, что украинские военные всегда готовы к новому заседанию СНБО по урегулированию на Донбассе.

Напомним, решением СНБО введены санкции против Оксаны Марченко и Виктора Медведчука.