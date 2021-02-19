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19 февраля 2021, 16:59 31

Почти 60% украинцев не хотят видеть Зеленского президентом во второй раз, - опрос

19 февраля 2021, 16:59 31
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Хотели бы, чтобы Зеленский избирался еще раз, чуть больше четверти опрошенных
Хотели бы, чтобы Зеленский избирался еще раз, чуть больше четверти опрошенных
Офис президента
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Более 57% украинцев выступают против того, чтобы действующий президент Владимир Зеленский выдвигал свою кандидатуру на второй президентский срок в 2024 году.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии и центра "Социс", проведенного 11-16 февраля, передает RegioNews.

Хотели бы, чтобы Зеленский избирался еще раз чуть больше четверти опрошенных.

8,2% заявили, что до следующих выборов еще много времени, а 6,7% затруднились ответить на этот вопрос.

Исследование проходило с 11 по 16 февраля. Методом телефонных интервью было опрошено 3000 респондентов от 18 лет во всех областях Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,8%.

Ранее сообщалось, что Зеленский по прежнему лидирует среди президентов.

выборы Украина рейтинг опрос президент

 
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