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19 февраля 2021, 16:56 585

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге - опрос

19 февраля 2021, 16:56 585
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Фото: из открытых источников
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Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, за действующего президента Украины Владимира Зеленского готовы проголосовать 25,6% граждан, которые определились с выбором и придут на участки.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии и центра "Социс", передает RegioNews.

Вторую строчку рейтинга занимает пятый президент Петр Порошенко с результатом 19,4% среди тех, кто определился.

За лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 11,7%, за сопредседателя фракции "ОПЗЖ" Юрия Бойко - 11,1%.

Председатель партии "Сила и честь" Игорь Смешко может рассчитывать на 8,2% голосов, бывший премьер Владимир Гройсман - 5,5%. Остальные кандидаты имеют менее 5% голосов в президентском рейтинге.

Исследование проводилось с 11 по 16 февраля методом телефонного интервью, было опрошено 3000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса.

Напомним, стало известно, сколько украинцев считают Зеленского ответственным за происходящее в стране.

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