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В Донецкой области полиция задержала пособника боевиков "ДНР"
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19 февраля 2021, 17:41 47

В Донецкой области полиция задержала пособника боевиков "ДНР"

19 февраля 2021, 17:41 47
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Он помогал оккупантам проявлять патриотически настроенных граждан
Он помогал оккупантам проявлять патриотически настроенных граждан
Фото: Нацполиция
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В городе Лиман Донецкой области работники Нацполиции задержали мужчину, который в 2014 году помогал пророссийским боевикам дежурить на дорогах района.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, передает RegioNews.

Установлено, что в обязанности помощника боевиков входило осуществление "фильтрационно-пропускного" режима на автодороге между городом Лиман и поселком Ставки. Одной из задач пророссийских наемников было выявление патриотически настроенных граждан", - рассказали в Нацполиции.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 ч.2 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, Суд приговорил за госизмену украинскую чиновницу, которая работала на оккупантов в "ЛНР".

суд Донбасс боевики задержание Донецкая область Нацполиция

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