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19 февраля 2021, 12:25 69

Рада окончательно запретила депутатам голосовать при конфликте интересов

19 февраля 2021, 12:25 69
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Во втором чтении этот закон Рада приняла в начале декабря 2020 года
Фото из открытых источников
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Верховная Рада окончательно запретила голосование депутатов местных и областных советов в условиях конфликта интересов. Соответствующий законопроект №3034а с предложениями президента Владимира Зеленского народные депутаты одобрили 287 голосами.

Об этом сообщает RegioNews.

Закон предусматривает, что сельский, поселковый, городской глава, секретарь, депутат сельского, поселкового, городского совета, председатель, замглавы, депутат районного, областного, районного в городе совета публично сообщает о конфликте интересов, который возник во время участия в заседании совета, другого коллегиального органа (комиссии, комитета, коллегии и т.д.), соответствующему коллегиальному органу. Он не участвует в рассмотрении, подготовке и принятии решений соответствующим коллегиальным органом.

Если неучастие таких лиц в голосовании приведет к потере полномочности совета, иного коллегиального органа, то они могут принять участие в принятии решения. Однако при условии публичного самостоятельного сообщения о конфликте интересов в ходе заседания коллегиального органа.

"Если сообщение о конфликте интересов осуществлено на заседании совета, иного коллегиального органа, информация о таком уведомлении обязательно вносится в протокол заседания совета, иного коллегиального органа", - предусматривает закон.

Напомним. ранее Зеленский отклонил закон о возвращении конкурсов на госслужбу.

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