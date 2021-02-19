В Украине хотят разрешить обслуживание лиц с инвалидностью вне очереди

Соответствующий законопроект №4113 парламентарии поддержали за основу

Соответствующий законопроект №4113 парламентарии поддержали за основу

Фото из открытых источников

"За" проголосовал 331 парламентарий, пишет RegioNews.

Закон хочет предоставить право лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью на внеочередное обслуживание в любых кассах, на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению.

Также планируется вне очереди пропускать лиц с инвалидностью первой группы, детей-инвалидов, лиц с инвалидностью, которые едут на лечение, и сопровождающих их лиц (не более двух) через государственную границу Украины, контрольные пункты въезда на временно оккупированные территории и выезда с таких территорий не чаще одного раза в неделю в одну сторону.

При этом в транспортных средствах, которыми они перемещаются, не должно быть других лиц.

Напомним, Зеленский просит Раду устранить юридическую коллизию в законе о соцзащите людей с инвалидностью.