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19 февраля 2021, 12:59 6

В Украине хотят разрешить обслуживание лиц с инвалидностью вне очереди

19 февраля 2021, 12:59 6
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Соответствующий законопроект №4113 парламентарии поддержали за основу
Соответствующий законопроект №4113 парламентарии поддержали за основу
Фото из открытых источников
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Верховная Рада планирует разрешить обслуживать лиц с инвалидностью вне очереди. Соответствующий законопроект №4113 парламентарии поддержали за основу.

"За" проголосовал 331 парламентарий, пишет RegioNews.

Закон хочет предоставить право лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью на внеочередное обслуживание в любых кассах, на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению.

Также планируется вне очереди пропускать лиц с инвалидностью первой группы, детей-инвалидов, лиц с инвалидностью, которые едут на лечение, и сопровождающих их лиц (не более двух) через государственную границу Украины, контрольные пункты въезда на временно оккупированные территории и выезда с таких территорий не чаще одного раза в неделю в одну сторону.

При этом в транспортных средствах, которыми они перемещаются, не должно быть других лиц.

Напомним, Зеленский просит Раду устранить юридическую коллизию в законе о соцзащите людей с инвалидностью.

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