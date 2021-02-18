"Голос" выступает за единый законопроект о легализации короткоствольного оружия

Фракция предлагает подготовить его на базе двух зарегистрированных

Фракция предлагает подготовить его на базе двух зарегистрированных

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Фракция "Голос" высказывается за подготовку единого законопроекта о легализации короткоствольного оружия на базе двух законопроектов, которые планируют рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании в четверг.

Об этом сказал заместитель главы фракции, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Мы считаем (фракция "Голос" - ред), что оба законопроекта необходимо вернуть на повторное первое чтение, доработать ... и выйти на единственный законопроект, а потом проголосовать в зале", - сказал Роман Костенко.

Костенко напомнил, что, согласно основным законопроєктом про оборот гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (№4335) владеть короткоствольным оружием могут граждане с 28 лет, в альтернативном (№4335-1) - с 25 лет.

Но это не значит, что каждый может пойти и купить, в обоих законопроєктах есть требования, что человек, который покупает оружие после наступления 25 или 28 лет, перед этим должна уже обладать каким-то оружием - или гладкоствольным или нарезным, - добавил нардеп.

По его словам, в соответствии с основным законопроектом, запрещается ношение короткоствольного оружия, и оно будет определяться другими законами - "можно только держать оружие дома и использовать ее для самообороны". Костенко добавил, что такое оружие можно будет также использовать для учений и спорта.

Он отметил, что альтернативный законопроект предлагает разрешить гражданам носить короткоствольное оружие и применять ее в соответствии с законодательством.

Как сообщалось, "Слуги" провели во фракции голосование по рассмотрению закона об оружии. Рассматривали два варианта развития событий.

В то же время МВД и Нацполіція Украины поддерживают закон об оружии, но против оборота пистолетов, – сообщил Геращенко. По словам заместителя главы МВД, у Президента такая же позиция.