"Слуги" провели во фракции голосование по рассмотрению закона об оружии

Рассматривали два варианта развития событий

Рассматривали два варианта развития событий

Фото из открытых источников

"Слуги народа" провели голосование в своей фракции относительно рассмотрения закопроекта об обороте оружия, где выбирали из двух вариантов: вообще не рассматривать этот законопроект или вынести на рассмотрение в зале с возможностью отправки его на повторное первое чтение.

Об этом сообщил нардеп Александр Качура в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

По словам Александра Качуры, было два варианта развития событий: вообще не рассматривать данный законопроект или вынести на рассмотрение в зале с возможностью отправки его на повторное первое чтение.

Большинство высказалось за то, чтобы вынести вопрос на рассмотрение в зале с возможностью отправки его на повторное первое чтение.

Было проведено голосование внутри фракции по вопросу рассмотрения закопроекта об обороте оружия. 58,2% фракции приняли решение согласно графика пленарных заседаний рассмотреть данный законопроект в первом чтении с возможностью отправки документа на доработку. Так что ждем голосования! - написал Качура.

Как сообщалось ранее, вчера в "Слуге народа" еще не определились с позицией относительно легализации оружия, как утверждал нардеп Корниенко. Речь идет о проект №4335.

Впоследствии после заседания фракции было уточнено, что за закон об оружии, который рассмотрят в четверг, "слуги” проголосуют "свободно". В любом случае они будут настаивать на устранении вопроса короткоствольного оружия.