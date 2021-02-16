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16 февраля 2021, 19:26 400

"Слуги" провели во фракции голосование по рассмотрению закона об оружии

16 февраля 2021, 19:26 400
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Рассматривали два варианта развития событий
Рассматривали два варианта развития событий
Фото из открытых источников
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"Слуги народа" провели голосование в своей фракции относительно рассмотрения закопроекта об обороте оружия, где выбирали из двух вариантов: вообще не рассматривать этот законопроект или вынести на рассмотрение в зале с возможностью отправки его на повторное первое чтение.

Об этом сообщил нардеп Александр Качура в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

По словам Александра Качуры, было два варианта развития событий: вообще не рассматривать данный законопроект или вынести на рассмотрение в зале с возможностью отправки его на повторное первое чтение.

Большинство высказалось за то, чтобы вынести вопрос на рассмотрение в зале с возможностью отправки его на повторное первое чтение.

Было проведено голосование внутри фракции по вопросу рассмотрения закопроекта об обороте оружия. 58,2% фракции приняли решение согласно графика пленарных заседаний рассмотреть данный законопроект в первом чтении с возможностью отправки документа на доработку. Так что ждем голосования! - написал Качура.

Как сообщалось ранее, вчера в "Слуге народа" еще не определились с позицией относительно легализации оружия, как утверждал нардеп Корниенко. Речь идет о проект №4335.

Впоследствии после заседания фракции было уточнено, что за закон об оружии, который рассмотрят в четверг, "слуги” проголосуют "свободно". В любом случае они будут настаивать на устранении вопроса короткоствольного оружия.

оружие закон Слуга народа голосование Александр Качура

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