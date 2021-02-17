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17 февраля 2021, 13:25 4

Рада поддержала в первом чтении законопроект о заочном осуждении - 299 голосов "за"

17 февраля 2021, 13:25 4
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Это будет инструмент судить заочно подозреваемых, скрывающихся в РФ или на неподконтрольных нам территориях
Фото из открытых источников
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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания Верховной рады.

За соответствующий законопроект №2164 на заседании в среду проголосовали 299 народных депутатов.

Законопроект предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс и определить, что основаниями для объявления в розыск подозреваемого есть основания, "когда место нахождения подозреваемого неизвестно, и когда подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове, и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины".

Для того, чтобы сейчас заочно осудить человека - всех тех, кто сейчас находится в России, на оккупированных территориях, "беркутовцев", которые сбежали, нужно человека объявить в межгосударственный или международный розыск. В межгосударственный мы не можем объявить, поскольку это только в странах СНГ. Россия нам говорит, что: мы не выдадим этого человека, поскольку это не отвечает государственным интересам Российской Федерации. Поэтому мы должны иметь инструмент, чтобы сейчас тех людей, которые находятся в России и на неподконтрольных территориях, которые все-таки де-юре принадлежат Украине, объявить в розыск и заочно осудить, - сказала член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова (фракция "Голос") во время обсуждения законопроекта.

Как сообщалось ранее, Зеленскому передали на подпись закон о референдуме. В Раде не исключают проведения референдума уже в этом году.

законопроект суд подозрение розыск Александра Устинова Верховная Рада

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