Парламент не смог наказать нардепа Рудика за сексизм
Парламентарии не поддержали предложение Комитета лишить члена депутата от партии "За майбутнє" Сергея Рудика права участвовать в пяти пленарных заседаниях за сексистские высказывания в отношении "слуги народа" Марьяны Безуглой.
Такое предложение поддержали 195 народных депутатов при минимально необходимых 226, передает RegioNews.
"Решение не принято", - объявил результат Председатель ВР Дмитрий Разумков.
Известно, что 28 января при обсуждении законопроекта о реформе СБУ народный депутат Сергей Рудик, среди прочего, заявил: "Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов".
Из-за этого депутатка Инна Совсун требовала от депутата извиниться перед коллегой Марьяной Безуглой, которой касалась реплика, обвинив Рудика в сексизме.
Рудик извиниться отказался. Взяв право на реплику, он процитировал свои же слова, которые он ранее говорил об украинских женщинах. А потом сказал, что он имел в виду не пол депутата, а ее профессионализм.
"Я никогда не выделял пол как некую проблему профессионализма или непрофессионализма. Я всегда апеллировал к профессионализму", - настаивал Рудык.
Ранее сообщалось, что нардепы хотят ввести штрафы и админарест за проявление сексизма.