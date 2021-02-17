Парламент не смог наказать нардепа Рудика за сексизм

Ранее он позволил себе сексистские высказывания в отношении Марьяны Безуглой

Ранее он позволил себе сексистские высказывания в отношении Марьяны Безуглой

Укринформ

Парламентарии не поддержали предложение Комитета лишить члена депутата от партии "За майбутнє" Сергея Рудика права участвовать в пяти пленарных заседаниях за сексистские высказывания в отношении "слуги народа" Марьяны Безуглой.

Такое предложение поддержали 195 народных депутатов при минимально необходимых 226, передает RegioNews.

"Решение не принято", - объявил результат Председатель ВР Дмитрий Разумков.

Известно, что 28 января при обсуждении законопроекта о реформе СБУ народный депутат Сергей Рудик, среди прочего, заявил: "Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов".

Из-за этого депутатка Инна Совсун требовала от депутата извиниться перед коллегой Марьяной Безуглой, которой касалась реплика, обвинив Рудика в сексизме.

Рудик извиниться отказался. Взяв право на реплику, он процитировал свои же слова, которые он ранее говорил об украинских женщинах. А потом сказал, что он имел в виду не пол депутата, а ее профессионализм.

"Я никогда не выделял пол как некую проблему профессионализма или непрофессионализма. Я всегда апеллировал к профессионализму", - настаивал Рудык.

Ранее сообщалось, что нардепы хотят ввести штрафы и админарест за проявление сексизма.