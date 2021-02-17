08:59  17 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки более четырех тысяч новых случаев заражения
09:24  17 февраля
В Украине продают первую "небольшую тюрьму" за 220 миллионов
08:11  17 февраля
На Донбассе снова стреляли из снайперского оружия и минометов
UA | RU
UA | RU
17 февраля 2021, 11:45 152

Парламент не смог наказать нардепа Рудика за сексизм

17 февраля 2021, 11:45 152
Читайте також українською мовою
Ранее он позволил себе сексистские высказывания в отношении Марьяны Безуглой
Ранее он позволил себе сексистские высказывания в отношении Марьяны Безуглой
Укринформ
Читайте також
українською мовою

Парламентарии не поддержали предложение Комитета лишить члена депутата от партии "За майбутнє" Сергея Рудика права участвовать в пяти пленарных заседаниях за сексистские высказывания в отношении "слуги народа" Марьяны Безуглой.

Такое предложение поддержали 195 народных депутатов при минимально необходимых 226, передает RegioNews.

"Решение не принято", - объявил результат Председатель ВР Дмитрий Разумков.

Известно, что 28 января при обсуждении законопроекта о реформе СБУ народный депутат Сергей Рудик, среди прочего, заявил: "Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов".

Из-за этого депутатка Инна Совсун требовала от депутата извиниться перед коллегой Марьяной Безуглой, которой касалась реплика, обвинив Рудика в сексизме.

Рудик извиниться отказался. Взяв право на реплику, он процитировал свои же слова, которые он ранее говорил об украинских женщинах. А потом сказал, что он имел в виду не пол депутата, а ее профессионализм.

"Я никогда не выделял пол как некую проблему профессионализма или непрофессионализма. Я всегда апеллировал к профессионализму", - настаивал Рудык.

Ранее сообщалось, что нардепы хотят ввести штрафы и админарест за проявление сексизма.

Украина нардепы Верховная Рада парламент наказание

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ужгородская пастораль: как Андриив оттачивает "идеальную власть" из неидеальных депутатов
Ловкий Лысенко: как мэр Сум обустроил городской совет под себя
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua