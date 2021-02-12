МВД и Нацполиция Украины поддерживают закон об оружии, но против оборота пистолетов – Геращенко
Принятие закона об обороте гражданского огнестрельного оружия является необходимым, однако Министерство внутренних дел Украины против в части оборота короткоствольного оружия.
Это отмечает заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.
В настоящее время оборот оружия в Украине регулируется лишь приказом министра внутренних дел №622. Закон нужен, но мы категорически против обращения короткоствольного оружия. Это и позиция президента Украины, она высказана в ответе на петицию о разрешении на короткоствольное оружие, - приводит слова замминистра пресс-служба МВД.
Геращенко отметил, что на сегодня с 21 года каждый, кто не имеет наркотической, алкогольной зависимости или психических расстройств, может купить гладкоствольное ружье, а те, кому есть 25 лет, и нет проблем с законом, могут получить разрешение на нарезное оружие.
В МВД напомнили, что законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему №4335 и альтернативный законопроект №4335-1 находятся на рассмотрении в Верховной Раде.