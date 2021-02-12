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12 февраля 2021, 17:26 781

МВД и Нацполиция Украины поддерживают закон об оружии, но против оборота пистолетов – Геращенко

12 февраля 2021, 17:26 781
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По словам заместителя главы МВД, у Президента такая же позиция
По словам заместителя главы МВД, у Президента такая же позиция
Фото из открытых источников
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Принятие закона об обороте гражданского огнестрельного оружия является необходимым, однако Министерство внутренних дел Украины против в части оборота короткоствольного оружия.

Это отмечает заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

В настоящее время оборот оружия в Украине регулируется лишь приказом министра внутренних дел №622. Закон нужен, но мы категорически против обращения короткоствольного оружия. Это и позиция президента Украины, она высказана в ответе на петицию о разрешении на короткоствольное оружие, - приводит слова замминистра пресс-служба МВД.

Геращенко отметил, что на сегодня с 21 года каждый, кто не имеет наркотической, алкогольной зависимости или психических расстройств, может купить гладкоствольное ружье, а те, кому есть 25 лет, и нет проблем с законом, могут получить разрешение на нарезное оружие.

В МВД напомнили, что законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему №4335 и альтернативный законопроект №4335-1 находятся на рассмотрении в Верховной Раде.

Ранее сообщалось, что 22 января Комитет Рады согласовал законопроект о легализации оружия. Проект Закона "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему” поддержали 10 из 18-ти членов Комитета.

оружие Верховная Рада МВД законопроект Антон Геращенко

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