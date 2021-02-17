Нардепам рекомендуют открыть информацию о зарплатах в госкомпаниях

Речь идет о компаниях и предприятиях, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине

Речь идет о компаниях и предприятиях, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине

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Верховной Раде рекомендуют открыть информацию о зарплатах в государственных компаниях. Раде рекомендуют одобрить во втором чтении соответствующий законопроект №3952.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР, пишет RegioNews. Такое решение принял комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Речь идет о компаниях и предприятиях, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине. "По результатам обсуждения члены комитета отметили, что кроме государственных компаний, нормы закона должны действовать и для коммунальных предприятий. Комитет рекомендует Верховной раде принять указанный законопроект во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении. Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский на посту президента в 2020 году заработал более $10 тысяч.

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