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17 февраля 2021, 18:31 1

Нардепам рекомендуют открыть информацию о зарплатах в госкомпаниях

17 февраля 2021, 18:31 1
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Речь идет о компаниях и предприятиях, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине
Речь идет о компаниях и предприятиях, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине
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Верховной Раде рекомендуют открыть информацию о зарплатах в государственных компаниях. Раде рекомендуют одобрить во втором чтении соответствующий законопроект №3952.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР, пишет RegioNews.

Такое решение принял комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Речь идет о компаниях и предприятиях, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине.

"По результатам обсуждения члены комитета отметили, что кроме государственных компаний, нормы закона должны действовать и для коммунальных предприятий. Комитет рекомендует Верховной раде принять указанный законопроект во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский на посту президента в 2020 году заработал более $10 тысяч.

Украина зарплаты нардепы Верховная Рада парламент

 
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