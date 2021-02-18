"Голос" виступає за єдиний законопроєкт про легалізацію короткоствольної зброї

Фракція пропонує підготувати його на базі двох зареєстрованих

Фракція пропонує підготувати його на базі двох зареєстрованих

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Фракція "Голос" висловлюється за підготовку єдиного законопроекту про легалізацію короткоствольної зброї на базі двох законопроектів, які планують розглянути в першому читанні на пленарному засіданні в четвер.

Про це сказав заступник голови фракції, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ми вважаємо (фракція "Голос" - ред), що обидва законопроекти необхідно повернути на повторне перше читання, допрацювати ... й вийти на єдиний законопроект, а потім проголосувати його в залі", - сказав Роман Костенко.

Костенко нагадав, що, згідно з основним законопроєктом про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї (№4335) володіти короткоствольною зброєю можуть громадяни з 28 років, в альтернативному (№4335-1) - з 25 років.

Але це не означає, що кожен може піти й купити, в обох законопроєктах є вимоги, що людина, яка купує зброю після настання 25 або 28 років, перед цим повинна вже володіти якоюсь зброєю - або гладкоствольною, або нарізною, - додав нардеп.

За його словами, згідно з основним законопроектом, забороняється носіння короткоствольної зброї, і воно визначатиметься іншими законами - "можна тільки тримати зброю вдома й використовувати її для самооборони". Костенко додав, що таку зброю можна буде також використовувати для навчань і спорту.

Він зазначив, що альтернативний законопроект пропонує дозволити громадянам носити короткоствольну зброю і застосовувати її відповідно до законодавства.

Як повідомлялося, "Слуги" провели у фракції голосування щодо розгляду закону про зброю. Розглядали два варіанти розвитку подій.

У той же час МВС і Нацполіція України підтримують закон про зброю, але проти обігу пістолетів, – повідомив Геращенко. За словами заступника глави МВС, у Президента така ж позиція.