Во Львове националисты требовали ужесточения санкций в отношении собственника заблокированных телеканалов

Активисты жгли файеры и клеили наклейки под стенами офисов предприятий народного депутата от "ОПЗЖ" Козака

Активисты жгли файеры и клеили наклейки под стенами офисов предприятий народного депутата от "ОПЗЖ" Козака

Фото: Facebook

Во Львове Национальный корпус провел акцию "Геть московского казачка", активисты требовали ужесточить санкции в отношении собственника телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" Тараса Козака.

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник штаба Львовского областного отделения Нацкорпуса Богдан Бордун.

Под стенами предприятий "Бетонбуд", "Будимекс проект", "Капитал Плаза", "Трансмонолитавто" состоялись предупредительные пикеты.

"Требуем немедленной реакции власти. Руководство государства должно расширить санкции против Козака на активы всей семьи спонсора терроризма. Правоохранительные органы должны провести основательное расследование происхождения нажитых во время работы на госслужбе капиталов прихвостней Кремля. В случае бездействия властей мы оставляем за собой право прибегнуть к более решительным шагам относительно кровавого бизнеса московского коллаборанта", - говорится в сообщении.

Участники акции принесли под стены предприятий шины, окровавленные игрушки и зажгли файеры.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

5 февраля Украина направила в YouTube обращение по поводу блокировки каналов "112”, NewsOne и ZIK.

8 февраля журналисты каналов Медведчука устроили акцию протеста, они заклеили себе рты.