Ткаченко заявил, что Россия финансировала телеканалы Козака

Он также заявил, что эти каналы подозревают в финансировании терроризма

Он также заявил, что эти каналы подозревают в финансировании терроризма

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Блокировка телеканалов народного депутата Тараса Козака "112 Украина", NewsOne и Zik произошла на основании действий правоохранительных органов. Эти каналы косвенно финансировались Российской Федерацией на этапе их приобретения.

Как пишет RegioNews об этом в интервью "Левому берегу" заявил министр культуры Александр Ткаченко.

"Во время работы ВСК (Временной следственной комиссии - ред.) с "медведчуковскими" каналами нам дали возможность ознакомиться с документами. Интересовал именно факт их приобретения, поскольку там долгая и запутанная история. У меня есть основания говорить о косвенном финансировании со стороны России как минимум на этапе приобретения этих каналов", - заявил Ткаченко.

При этом Ткаченко пояснил, что каналы подозревают в финансировании терроризма. При этом пока правоохранители отказываются предоставить доказательства против каналов ссылаясь на продолжение следствия.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

5 февраля Украина направила в YouTube обращение по поводу блокировки каналов "112”, NewsOne и ZIK.

8 февраля журналисты каналов Медведчука устроили акцию протеста, они заклеили себе рты.