Коррупция при закупке вакцин: НАБУ проверит переговоры Минздрава с производителями

Детективы хотят получить от министерства информацию о всех переговорах

Детективы хотят получить от министерства информацию о всех переговорах

Фото: из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) направило в Министерство здравоохранения требование предоставить информацию о переговорах с производителями вакцин от COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

На прошлой неделе, я думаю, все вы слышали новость о возбуждении дела Национальным антикоррупционным бюро, которое касается закупки вакцин. Сегодня утром Министерство здравоохранения получило от НАБУ требование о предоставлении информации обо всех переговорах со всеми производителями вакцин о COVID-19. Я сразу дал поручение по подготовке всех необходимых документов", - рассказал Степанов.

Он пообещал, что Минздрав передаст все документы в НАБУ в течение суток и обвинил антикоррупционное агентство в решении "своих узкополитических вещей".

Напомним, в НАБУ открыли дело в отношении поставки китайской вакцины Sinovac. Согласно контракту, Украина должна заплатить по 17,85 доллара за дозу вакцины, что является едва ли не самой высокой ценой в мире.

Несмотря на это, самый дорогой поставщик вакцины от COVID-19 подал заявку на ее регистрацию в Украине. О заявке от компании Sinovac сообщается на сайте Минздрава.

Ранее в Минздраве объяснили, почему вакцинация не началась 15 февраля, как это обещалось.