В Украине из-за непогоды до сих пор ограничено движение грузовиков на дорогах - ГСЧС

За прошедшие сутки спасатели освободили из снежных заносов 128 транспортных средств

За прошедшие сутки спасатели освободили из снежных заносов 128 транспортных средств

Фото: ГСЧС

По состоянию на утро 16 февраля для обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действует ограничение движения грузовиков на отдельных участках дорог в Волынской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Продолжают действовать ограничения движения тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники", - говорится в сообщении.

Так, в Волынской области - на а/д Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно и Т-03-05 Шацк-Локачи (участок Павловка-Локачи).

В Ивано-Франковской области - на а/д Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г. Коломыя - г. Городенка).

В Ровенской области - на а/д регионального значения в пределах области: Т-18-06 Ривне-Млинов-Буск-Перемышляны; Т-18-15 Дубно-Млинов; Т-18-17 Бережниця-Деражное-Клевань; Т-18-24 Дерманка-Корец.

Подразделениями ГСЧС за сутки освобождено из снежных заносов 128 транспортных средств (с начала непогоды освобождено 2 тыс. 749 ед., в т.ч. 105 карет СМП, 79 автобусов) и оказана помощь 240 лицам (с начала непогоды 5 тыс. 335 человек). Убрано 23 поваленных дерева.

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