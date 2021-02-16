В оккупированном Луганске произошел мощный взрыв на газопроводе
Высота пламени достигала 20 метров
Высота пламени достигала 20 метров
В оккупированном Луганске произошел взрыв на магистральном газопроводе, по предварительным данным - погибших и пострадавших нет.
Об этом говорится в сообщении компании "Луганскгаз", передает RegioNews.
Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 95 абонентов села Веселенькое", - говорится в сообщении.
Известно, что взрыв произошел около 23:05 в районе Малая Вергунка. Что его вызвало - пока неизвестно. На месте происшествия развернули оперативный штаб. Район происшествия оцеплено боевиками российско-оккупационных формирований.
Напомним, 14 февраля недалеко от населенного пункта Новолуганское Донецкой области погибли трое военных, которые подорвались на неизвестном устройстве.
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