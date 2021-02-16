В оккупированном Луганске произошел мощный взрыв на газопроводе

Высота пламени достигала 20 метров

Высота пламени достигала 20 метров

Фото: из открытых источников

В оккупированном Луганске произошел взрыв на магистральном газопроводе, по предварительным данным - погибших и пострадавших нет.

Об этом говорится в сообщении компании "Луганскгаз", передает RegioNews.

Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 95 абонентов села Веселенькое", - говорится в сообщении.

Известно, что взрыв произошел около 23:05 в районе Малая Вергунка. Что его вызвало - пока неизвестно. На месте происшествия развернули оперативный штаб. Район происшествия оцеплено боевиками российско-оккупационных формирований.

Напомним, 14 февраля недалеко от населенного пункта Новолуганское Донецкой области погибли трое военных, которые подорвались на неизвестном устройстве.